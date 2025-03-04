نائب ترامب: منح واشنطن ميزة اقتصادية في أوكرانيا هو الضمانة الأمنية الحقيقية

أكد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضمانة الأمنية الحقيقية لأوكرانيا تكمن في منح الولايات المتحدة ميزة اقتصادية في مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أكثر فاعلية من نشر قوات أجنبية لحمايتها.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "إذا كنت تريد ضمانات أمنية حقيقية، وإذا كنت تريد ضمان عدم غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا مرة أخرى، فإن أفضل ضمان هو منح الأمريكيين ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا".

وأضاف أن هذا النهج يمثل ضمانا أمنيا أفضل بكثير من نشر قوات من دولة عشوائية لم تخض حروبا منذ عقود.

كان البيت الأبيض قال، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستوقف الدعم لأوكرانيا وستراجعه لضمان إسهامها في حل للصراع، في إشارة للحرب الروسية على أوكرانيا.

من جهته، توقع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استمرار الدعم الأمريكي رغم التوترات الأخيرة مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال إن العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة قوية بما يكفي للحفاظ على تدفق المساعدات.