ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية خلال حملة أمنية موسعة بالفيوم

تواصلت الحملات الأمنية بمحافظة الفيوم، لليوم الثاني على التوالي، لمداهمة أماكن بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة التصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين، خاصة الأطفال والشباب.

وفي هذا الإطار، شنت فرق المتابعة الميدانية بالمحافظة، بقيادة الأستاذ سيد صلاح، وبالتنسيق مع شرطة المرافق ومجلس مدينة الفيوم، حملة مكثفة استهدفت عدة مناطق، منها الروبي، النافع، الحواتم، منشأة عبد الله، وشارع دار الرماد الجديد.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث تمت مصادرتها، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة استمرار الحملات الأمنية وتكثيفها في مختلف أنحاء المحافظة لضبط المخالفين ومصادرة المضبوطات، حفاظًا على سلامة المواطنين وتعزيز الأمن العام.