تخوض الفنانة آيتن عامر أولى بطولاتها المطلقة في الدراما الخليجية من خلال مسلسل "وش سعد"، الذي يجمع بين الإنتاج المصري والإماراتي. العمل حقق تفاعلًا واسعًا منذ عرض حلقاته الأولى، وسط إشادات بأداء بطله وأجوائه الكوميدية.

حظي المسلسل باهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مشهد لآيتن عامر تقول فيه: "أنا مبحبش الرغي على الصبح ولا الضهر ولا بالليل، أنا مبحبش صوت الإنسان عمومًا"، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا. كما أشاد المشاهدون بحالة الانسجام بين أبطال العمل، التي أضافت طابعًا مميزًا للمسلسل.

تدور أحداث "وش سعد" حول رجل إماراتي ثري يُدعى سعد، يؤدي دوره الفنان أحمد صالح، يسافر إلى القاهرة في رحلة عمل، لكنه يتعرض لحادث تصدمه خلاله سيارة "شادية" (آيتن عامر). بدلاً من نقله إلى المستشفى، تأخذه إلى منزلها، مما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والاجتماعية، التي تعكس أجواء الحارة المصرية وطبيعة سكانها.

المسلسل يضم مجموعة من الفنانين، بينهم مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، وعايدة رياض، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي.