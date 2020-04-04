مارادونا يعرض تقليص راتبه لمواجهة فيروس كورونا

عرض الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، المدير الفني لفريف خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، تخفيض راتيه خلال الفترة الحالية، لمساعدة النادي على مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقال جابرييل بليجرينو، رئيس النادي، إن مارادونا عرض تقليص راتبه خلال أزمة انتشار وباء كورونا لمساعدة الفريق الذي يصارع الهبوط.

وأوضح بليجرينو في تصريحات نقلتها شبكة «ESPN» الأمريكية: «تبادلنا الرسائل وكان مارادونا من بين أوائل من أشاروا إلى إمكانية إعادة النظر في راتبه إذا كان هذا ضروريا ، لأنه كان يريد هذا».

وأضاف رئيس النادي الأرجنتيني: «مارادونا لا ينظر متى ينتهي تعاقده، إنه في المنزل حاليًا ولكنه يرغب في العودة لعمله بعد انتهاء الأزمة الحالية».

وعن تعامل مارادونا مع العزل، قال بليجرينو: «دييجو بخير، ويهتم بنفسه لأنه يدرك أنه في الفئة العمرية المهددة بالخطر، ولكنه يتعامل مع الأمر بأفضل طريقة ممكنة».

وتولى مارادونا تدريب الفريق في سبتمبر الماضي فيما ينتهي عقده مع الفريق في أغسطس، ولكن بليجرينو يرى أن مارادونا سيواصل العمل لما بعد ذلك التاريخ.

وتوقفت كرة القدم الأرجنتينية لأجل غير مسمى منذ 17 مارس، وتتناقش أندية دوري الدرجة الأولى بشأن تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين للتعامل مع التأثير الاقتصادي للوباء.