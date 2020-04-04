وزير الخارجية الإيطالي يستقبل الوفد المرافق لطائرتي المساعدات المصرية

في تضامن مصري مع إيطاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استقبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم، وزيرة الصحة هالة زايد بالتزامن مع وصول طائرتين محملين بمواد طبية قادمتين من مصر.

ونشر دي مايو بثاً مباشراً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لوصول الطائرة المصرية المحملة بمساعدات طبية لإيطاليا، مدون عليها باللغتين العربية والإيطالية: "من الشعب المصري إلى الشعب الإيطالي".

وفي بث مباشر أخر ظهر دي مايو وهو يتحدث لوزيرة الصحة التي اصطحبته لالتقاط صورة تذكارية تاريخية أمام الطائرة ورافقها السفير المصري في روما هشام بدر وعدد من المسؤولين المصريين والإيطاليين.

ووجه دي مايو الشكر لوزيرة الصحة على دعم مصر لإيطاليا. وقال دي مايو إن "جميع الأدوات الموجودة على متن الطائرة هي هدايا من الحكومة المصرية"، مضيفا أن الشحنة تتضمن "جميع المنتجات التي يحتاجها أطبائنا وفريق التمريض"، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضاف دي مايو: "اليوم هو يوم هام للتضامن.. بدون هذه المساعدات لم نكن لننجح"، مشيراً إلى أنه بدون مساعدة جميع هذه البلدان، لا يمكننا تلبية الحاجة إلى الكمامات (3 ملايين في اليوم)".