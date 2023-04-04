القيادة المركزية الأمريكية: مقتل قيادي بتنظيم داعش الإرهابي في عملية عسكرية بسوريا

أعلنت القيادة المركزية تنفيذ ضربة أحادية نفذتها ضد مسئول التخطيط لهجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، و يدعي خالد أحمد الجبوري وهو مسئول أيضا عن تطوير هيكل لقيادة التنظيم الإرهابي في أوروبا.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ عن القيادة الأمريكية عن بيان أوردته على "تويتر"، قولها إن خالد الجبوري، مسؤول التخطيط لهجمات تنظيم داعش في أوروبا قتل ليلة أمس الإثنين بعملية عسكرية في سوريا.

ونجحت القوات الأمريكية في تصفية أو اعتقال عدد من القادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019، وأيضا أبو إبراهيم القرشي في فبراير 2022 في محافظة إدلب.