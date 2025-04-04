بيجولا تطيح بتومليانوفيتش خارج تشارلستون للتنس

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تأهلت لاعبة التنس الأمريكية جيسيكا بيجولا، إلى ربع نهائي منافسات فردي السيدات ببطولة تشارلستون، حيث ستواجه مواطنتها دانييل كولينز.

وحققت بيجولا، المصنفة الرابعة عالميا، والمرشحة الأولى للقب البطولة الأمريكية، الفوز على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش (المصنفة 87 عالميا) بنتيجة 6-2 و6-3.

أما كولينز، صاحبة المركز 22 بالتصنيف العالمي، فقد تغلبت على اللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة 25 عالميا، بنتيجة 7-5 و6-3.

وفي مواجهة أخرى بثمن نهائي تشارلتون، فازت الأمريكية إيما نافارو، المرشحة الرابعة للقب، على مواطنتها أشلين كروجر، بمجموعتين لواحدة، بواقع 4-6 و6-4 و6-2.

وتصطدم نافارو في ربع النهائي، بمواطنتها أماندا أنيسيموفا، التي تغلبت بدورها على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا، بنتيجة 6-4 و6-4.