الفاو تتوقع زيادة إنتاج القمح في مصر خلال 2025

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) زيادة إنتاجية القمح في عدة دول من بينها مصر خلال العام الجاري (2025).

وفي تقرير صادر اليوم الجمعة، عن المنظمة، تلقت "الشروق" نسخة منه، أبقت الفاو على توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في عام 2025 دون تغيير عن الشهر الماضي عند 895 مليون طن، وهو ما يتماشى مع التقديرات المعدلة لعام 2024.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينمو إنتاج القمح في الاتحاد الأوروبي بنسبة 12%، عقب الانخفاضات الناجمة عن الأحوال الجوية في عام 2024.

وقالت: "من المرجح أيضًا أن يزداد في الأرجنتين ومصر والهند، بينما سينخفض في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من الشرق الأدنى في آسيا".

في حين توقعت المنظمة الأممية أن تتفاوت محاصيل الذرة في نصف الكرة الجنوبي، مع توقع زيادات في البرازيل وجنوب أفريقيا، وانخفاض في الأرجنتين.

وتبلغ توقعات الفاو الجديدة لاستخدام الحبوب العالمي في 2024/2025 نحو 2868 مليون طن، بزيادة قدرها 0.9% عن مستوى 2023/2024، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى مستوى قياسي جديد لاستخدام الأرز.

كما أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية بنسبة 1.5% لتصل إلى 873.3 مليون طن بحلول نهاية موسم 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انكماش كبير متوقع في مخزونات الحبوب الخشنة.

في المقابل، من المتوقع أن ترتفع مخزونات القمح والأرز العالمية. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن التوقعات المحدثة تضع نسبة مخزونات الحبوب العالمية إلى الاستخدام في 2024/2025 عند 30.1%، بانخفاض طفيف عن العام السابق، لكنها لا تزال تشير إلى مستوى مريح بشكل عام.

كما خفّضت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لتجارة الحبوب العالمية في 2024/2025 بمقدار 5.3 مليون طن؛ لتصل إلى 478.9 مليون طن، مسجلةً انكماشًا بنسبة 6.7% عن 2023/2024، وهو أدنى مستوى لها منذ 2019/2020. ويُعدّ انخفاض مشتريات الصين المتوقعة عاملًا رئيسيًا في انخفاض توقعات تجارة الحبوب الخشنة والقمح.