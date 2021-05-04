ينطلق المؤتمر العربى الدولى لإحياء التراث، برئاسة الشيخة انتصار المحمد الصباح، رئيسة الحملة الوطنية "أنت تستحق التكريم" وسفيرة الديمقراطية والسلم الاجتماعى، خلال الفترة من 25 وحتى 30 مايو لجاري بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىً.
ويحضور فاعليات المؤتمر، المستشار جابر العنزى، رئيس الاتحاد العربى للتضامن الاجتماعىً، والأمير خالد بن طلال، والأميرة أضواء بنت فهد آل سعود، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ سالم خالد القاسمى، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وذلك تحت شعار "حدث عربى بمبادرة كويتية على الاراضى المصرية " .
كما يحضر أيضًا، عدد من السفراء ووزراء الثقافة والشباب والرياضة، ونواب البرلمان المصرى، ونجوم الفن والمجتمع، بمشاركة 20 دولة عربية، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات، بين أبناء الوطن العربى من خلال القوة الناعمة، وتخليداً للذكرى الأولى للشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الراحل.
وقالت الاعلامية هبة سليم، نائب رئيس المؤتمر، أن اختيار رئيسة المؤتمر قد وقع على القاهرة لإطلاق الدورة الأولى للمؤتمر، وذلك لحبها الشديد لمصر وإيمانها بدور مصر الريادى فى الفنون والثقافة والتقارب الإجتماعى، وخاصة بعد اللقاء الذى جمعها بالدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإهتمامها البالغ بفكرة المؤتمر ومد يد التعاون بشكل كبير.
واضافت سليم، أن الشيخة إنتصار، قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة، فى عدة مشروعات مجتمعية وتنموية تخدم المجتمع العربى والتى تنطلق من مصر، كما أبدت الشيخة انتصار استعدادها لدعوة عدد من المبدعين المصريين فى مجال التراث للمشاركة بالدورة الثانية للمؤتمر والتى ستقام بإذن الله بالجزائر.
وقال المنتج الفنى وليد الحسينى، منظم المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر من المقرر أن تشهد عدد من الأنشطة المختلفة، حيث يضم معرض تراثى للأعمال والحرف اليدوية، ومعرض للفن التشكيليى، ومنتدى للشعراء العرب، وندوة علمية فى التراث، مشيرًا الى أن العمل يتم على قدم وساق، لإخراج الحدث بشكل لائق، يجمع مبدعين وباحثين من 20 دولة عربية تحت سقف واحد ، وذلك بالتنسيق مع نائب رئيس المؤتمر الاعلامية هبة سليم ووزارة التضامن الاجتماعى.
وأكد الحسيني، أنه سيتم توجيه دعوة للسيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية، نظراً لإهتمامها الملحوظ بمتابعة الثقافة وفنون المرأة، بالإضافة إلى دعوة الوزراء والشخصيات الرسمية والدبلوماسية المهتمة بأنشطة المؤتمر من مصر والوطن العربى .
يأتي ذلك فضلا عن ترشيح ضيوف المؤتمر من صفوة المجتمع والمسئولين من الدول العربية المشاركة، وترشيح التغطية الإعلامية من كبرى الصحف والقنوات والمواقع، ليكون حدث يتحاكى عن نجاحه الجميع و يكون بداية لعدة اصدارات قادمة .