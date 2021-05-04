ينطلق المؤتمر العربى الدولى لإحياء التراث، برئاسة الشيخة انتصار المحمد الصباح، رئيسة الحملة الوطنية "أنت تستحق التكريم" وسفيرة الديمقراطية والسلم الاجتماعى، خلال الفترة من 25 وحتى 30 مايو لجاري بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىً.

ويحضور فاعليات المؤتمر، المستشار جابر العنزى، رئيس الاتحاد العربى للتضامن الاجتماعىً، والأمير خالد بن طلال، والأميرة أضواء بنت فهد آل سعود، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ سالم خالد القاسمى، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وذلك تحت شعار "حدث عربى بمبادرة كويتية على الاراضى المصرية " .

كما يحضر أيضًا، عدد من السفراء ووزراء الثقافة والشباب والرياضة، ونواب البرلمان المصرى، ونجوم الفن والمجتمع، بمشاركة 20 دولة عربية، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات، بين أبناء الوطن العربى من خلال القوة الناعمة، وتخليداً للذكرى الأولى للشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الراحل.

وقالت الاعلامية هبة سليم، نائب رئيس المؤتمر، أن اختيار رئيسة المؤتمر قد وقع على القاهرة لإطلاق الدورة الأولى للمؤتمر، وذلك لحبها الشديد لمصر وإيمانها بدور مصر الريادى فى الفنون والثقافة والتقارب الإجتماعى، وخاصة بعد اللقاء الذى جمعها بالدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإهتمامها البالغ بفكرة المؤتمر ومد يد التعاون بشكل كبير.

واضافت سليم، أن الشيخة إنتصار، قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة، فى عدة مشروعات مجتمعية وتنموية تخدم المجتمع العربى والتى تنطلق من مصر، كما أبدت الشيخة انتصار استعدادها لدعوة عدد من المبدعين المصريين فى مجال التراث للمشاركة بالدورة الثانية للمؤتمر والتى ستقام بإذن الله بالجزائر.

وقال المنتج الفنى وليد الحسينى، منظم المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر من المقرر أن تشهد عدد من الأنشطة المختلفة، حيث يضم معرض تراثى للأعمال والحرف اليدوية، ومعرض للفن التشكيليى، ومنتدى للشعراء العرب، وندوة علمية فى التراث، مشيرًا الى أن العمل يتم على قدم وساق، لإخراج الحدث بشكل لائق، يجمع مبدعين وباحثين من 20 دولة عربية تحت سقف واحد ، وذلك بالتنسيق مع نائب رئيس المؤتمر الاعلامية هبة سليم ووزارة التضامن الاجتماعى.

وأكد الحسيني، أنه سيتم توجيه دعوة للسيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية، نظراً لإهتمامها الملحوظ بمتابعة الثقافة وفنون المرأة، بالإضافة إلى دعوة الوزراء والشخصيات الرسمية والدبلوماسية المهتمة بأنشطة المؤتمر من مصر والوطن العربى .

يأتي ذلك فضلا عن ترشيح ضيوف المؤتمر من صفوة المجتمع والمسئولين من الدول العربية المشاركة، وترشيح التغطية الإعلامية من كبرى الصحف والقنوات والمواقع، ليكون حدث يتحاكى عن نجاحه الجميع و يكون بداية لعدة اصدارات قادمة .