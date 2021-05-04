موريتانيا تطلق مشروعا لنظام مراقبة خاص بالعاصمة تنجزه الصين

أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء بمبنى مديرية الأمن العام بنواكشوط أعمال إنجاز مشروع "نظام الأمن والمراقبة العامة" لمدينة نواكشوط ستتولى الصين إنجازه بميزانية تبلغ عشرين مليون دولار أمريكي.

وسيمكن المشروع من ضبط حركة المرور وحفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم وتحسين واجهة العاصمة والحد من تفشي الجريمة المنظمة في مدينة تتوسع بشكل متسارع.

ويشتمل المشروع على تركيب كاميرات مراقبة مثبتة عند تقاطع الطرق والشوارع العامة والأماكن الحساسة أمنيا و نظام اتصالات متكامل ومركز للتحكم مجهز بأحدث التقنيات التي تمكنه من مراقبة مدينة نواكشوط بكاملها وخمس سيارات متنقلة للرقابة والتحكم عن بعد للتنقل بين الولايات.

ويتوقع اكتمال هذا المشروع الذي يدخل في إطار التعاون الوثيق مع الصين في غضون 15 شهرًا.