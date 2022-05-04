سانا: مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا قسد في هجمات منفصلة بدير الزور



أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد” (المدعومة أمريكيا)، على حد قول الوكالة، في هجمات منفصلة استهدفت سيارات ونقاطا للميليشيا بريف دير الزور الشمالي .

ونقلت الوكالة السورية عن مصادر محلية قولها : إن هجوماً مسلحاً نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة وقذائف ار بي جي استهدف نقطة عسكرية لميليشيا “قسد” في قرية السجر شمال دير الزور وسط انباء شبه مؤكدة عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من مسلحي الميليشيا .

وفي سياق متصل ذكرت مصادر سورية محلية ان مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية لميليشيا “قسد” في قرية غريبة الشرقية شمال دير الزور ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة اثنين اخرين وذلك قبل ساعات من استهداف مجهولين سيارة عسكرية أخرى للميليشيا قرب بلدة العزبة بعبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل مسلح وإصابة أخر .

يذكر أن عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” سقطوا ما بين قتيل وجريح أول أمس في هجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف استهدف نقطة عسكرية تابعة لهم في قرية السجر شمال دير الزور.