

يستضيف مجمع اللغة العربية في القاهرة (مجمع الخالدين) نخبة من المفكرين والمبدعين والشعراء في مؤتمره السنوي الثمانية والثمانين، حسبما أعلنه المجمع في بيان رسمي.



ويقام المؤتمر يوم الإثنين 9 مايو، ويستضيف المستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والشاعر فاروق جويدة، والروائي الدكتور محمد المنسي قنديل، والكاتب الدكتور محمد المخزنجي، والروائي إبراهيم عبد المجيد، والروائية الدكتورة ريم بسيوني، والروائية والناقدة الفنية هالة البدري.



ويأتي مؤتمر المجمع هذا العام بعنوان "تعريب العلوم.. التجارب والمشكلات والحلول"، ويسعى المؤتمر إلى عقد جلسات حوارية للخروج بنتائج علمية ملموسة؛ من خلال ندوة "المبدعون والعربية"، والمائدة المستديرة "تجربة تعريب العلوم وتدريسها باللغة العربية الرأي والرأي الآخر"، وندوة بعنوان "تجارب في تعريب العلوم الإنسانية والأساسية والتطبيقية".



ويشارك في الندوتين والمائدة المستديرة عدد من المبدعين والشعراء، وبعض أعضاء المجمع وخبرائه، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية القيمة، منها: "طُرق وضع المصطلحات العلمية عند العرب"، للأستاذ الدكتور محمد حسن عبد العزيز عضو المجمع، و"تجارب في تعريب العلوم في الإنترنت"، للأستاذ الدكتور عائض الردادي عضو المجمع المراسل من السعودية، و"تجارب التعريب في أفق المشروع القومي"، للأستاذ الدكتور حسن بشير عضو مؤتمر المجمع من السودان، "تأملات في قضايا اللغة والتعريب"، للأستاذ الدكتور أحمد شحلان عضو المجمع المراسل من المغرب، و"خبراتي في الترجمة.. مشكلات وحلول"، للأستاذ الدكتور محمد حمدي إبراهيم الخبير بالمجمع.



وتستكمل الفعالية بمحاضرات "تعريب التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية.. مواطن القوة ومكامن الضعف الدروس المستفادة"، للأستاذ الدكتور قاسم طه السارة الخبير بالمجمع، و"ترجمة العلوم وتعريبها نحو رقمنتها بتقنية الذكاء الاصطناعي"، للأستاذ الدكتور أيمن أحمد شاهين الخبير بالمجمع، و"التعريب بين واجب العلماء ومسؤولية الدول العربية" للأستاذ الدكتور محمود السيّد، رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق.



ويناقش المؤتمر في جلساته المغلقة طوائف من المصطلحات العلمية واللغوية والأدبية في الطب والهندسة والأدب والرياضيات، اللهجات، البحوث اللغوية، الحاسبات، الألفاظ والأساليب، النفط، الشريعة، علوم الأحياء والزراعة، الجيولوجيا، الإعلام، الأنثروبولوچيا، التربية وعلم النفس، علوم البيئة، الجغرافيا، الكيمياء، الصيدلة، التاريخ، الآثار، الفيزياء، الفلسفة، وألفاظ الحضارة.



ويختتم المؤتمر جدول أعماله يوم الخميس 19 مايو، بعدد من القرارات والتوصيات، وتقرير ختامي عن أعماله يقدمه الأمين العام للمجمع الأستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور، وكلمة أحد الأساتذة من أعضاء المؤتمر من غير المصريين، ثم كلمة الختام للأستاذ الدكتور صلاح فضل (رئيس المجمع).