شركات طيران دولية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب عقب قصف مطار بن جوريون

أعلنت مجموعة من شركات الطيران الدولية، صباح اليوم الأحد، إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب عقب قصف مطار بن جوريون.

وبحسب القناة «12 العبرية»، أعلنت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم: لوفتهانزا الألمانية، والخطوط النمساوية، والسويسرية، وبروكسل، ويورو وينجز، إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب اليوم.

وأشارت القناة العبرية إلى عودة طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية إلى الهند قبل هبوطها في مطار بن جوريون، صباح الأحد.

وذكرت أن شركة طيران أوروبا ألغت رحلاتها إلى إسرائيل على الأقل خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولفتت التقارير إلى أن الركاب على متن رحلة قادمة من مدريد تم إخراجهم من الطائرة قبل لحظات من إقلاعها.

وصباح الأحد، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بفشله اعتراض صاروخ اليمن، قائلًا إن الصاروخ سقوط في محيط مطار تل أبيب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، جرت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ورصدنا سقوط الصاروخ في منطقة مطار بن جوريون، ويجرى التحقيق في الحادث».

وفي وقت سابق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفادت القناة 12 العبرية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون.

من جهتها، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، بأن آلاف الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك عددا من الإصابات الطفيفة في مطار بن جوريون إثر سقوط صاروخ.