تابع مرزق رزيق سالم، رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، أوضاع السيول التي تعرضت لها المنطقة، إذ توجه إلى منطقة الحمة لمتابعة الأوضاع.

وأكد "سالم"، في بيان اليوم الأحد، أن السيل نتيجة لتجميع المياه من الجبال المحيطة في اتجاه الطريق الأوسط، مشيرًا إلى أن قوة السيل ضعيفة ولا توجد أي خسائر أو أضرار ناتجة عنه.

وشدد رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة لمتابعة موجة الطقس السيئ؛ وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين لتلافى أي أضرار مادية أو بشرية قد تحدث، حيث تم تفعيل غرف العمليات بالقرى التابعة وربطها بغرفة عمليات المجلس، والتواصل المستمر على مدار الساعة.

ووجه رئيس مركز الحسنة، بمتابعة جميع الطرق الداخلية والخارجية المؤدية إلى جميع القرى، والتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي معوقات على الطرق كتجمع الكثبان الرملية، أو بؤر المياه؛ تفادياً لأي أزمة، بالإضافة إلى متابعة القطاعات الخدمية خاصة قطاع الكهرباء منعاً لحدوث سقوط أعمدة أو أسلاك كهرباء؛ حفاظاً على سلامة جميع المواطنين بالمركز والمدينة.



