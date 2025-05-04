أردوغان: نتابع خطط إسرائيل ضد تركيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تتابع عن كثب الخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل أو تخطط لاتخاذها ضدها، معتبرا هجماتها على سوريا تهديدا للسلام.

وقال الرئيس التركي، في تصريحات صحفية على متن الطائرة خلال عودته من زيارته إلى قبرص الشمالية: "نتابع عن كثب الخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل أو تخطط لاتخاذها ضد تركيا".

وأضاف: "لماذا قطعنا كافة العلاقات التجارية مع إسرائيل؟ لأننا نعلم أن عدو صديقنا هو عدونا أيضا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

واعتبر الرئيس التركي هجمات إسرائيل المتواصلة على سوريا تهديدا للسلام والهدوء في البلاد، لافتا إلى أن السلام والهدوء هما آخر ما تريده إسرائيل في المنطقة.

وبين أردوغان، أن "إسرائيل منزعجة من انتهاء الحرب الدائرة منذ سنوات في سوريا، ورياح الوحدة بالبلاد وحقيقة أن الشعب السوري سيقرر مصيره بنفسه، لذلك تسعى إلى إثارة صراع جديد من خلال استفزاز بعض المجموعات في البلاد".



