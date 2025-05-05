قومي المرأة بالإسماعيلية يعقد ندوات توعية عن الإرشاد الأسري

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية عددًا من ندوات التوعية بمركزي القنطرة غرب وأبوصوير، ضمن جهود تعزيز التوعية المجتمعية بمبادرة حياة كريمة.

تناولت الندوات موضوعات عن الإرشاد الأسري والتنشئة السليمة، أهمية المشورة قبل الزواج، اختيار شريك الحياة، الكشف الطبي قبل الزواج، التغذية السليمة للأم والطفل، أهمية الولادة والرضاعة الطبيعية، مراحل نمو الطفل وتطوره، بالإضافة إلى التعريف بضوابط العلاقات الزوجية السليمة.

وتضمنت الندوات الخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة والخط الساخن المخصص لتلقي الاستفسارات، وتنفيذ 5 جلسات توعية أخرى ضمن برنامج "جلسات الدوار".

واستهدفت الندوات توعية نحو ٢٥٠ سيدة ورجل، وتناولت موضوعات مثل القضية السكانية، الصحة الإنجابية، أهمية المباعدة بين الأبناء، وأسس التربية السليمة.

تقام تلك الفعاليات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يركز على محوري التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.