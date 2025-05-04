الجيش اللبناني: حماس سلمت فلسطينيا يُشتبه بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ من جنوب البلاد

قال الجيش اللبناني، مساء اليوم الأحد، إن حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» سلّمت مطلوبا يُشتبه بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ من جنوب البلاد.

وأوضح في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «التسليم يأتي بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع، وقرار الحكومة اللبنانية فيما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة؛ لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية».

وأضاف البيان: «نتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي ٢٢ و ٢٠٢٥/٣/٢٨. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».