نيويورك تايمز: نظام دفاعي جوي جديد لأوكرانيا بمساهمة إسرائيل ودول أخرى

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نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، إن أوكرانيا ستحصل على نظام دفاع جوي من طراز باتريوت متمركز في إسرائيل.

ووفقا للصحيفة الأمريكي، تجري دراسة نظام آخر من ألمانيا أو اليونان قد تتسلمه كييف أيضا. ومن المتوقع تسليم نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي إلى أوكرانيا بحلول الصيف، حسبما ذكر مسؤولان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "سيتم نقل نظام الدفاع الجوي باتريوت المتمركز في إسرائيل إلى أوكرانيا بعد إصلاحه كما يناقش الحلفاء الغربيون أيضا تنظيم نقل نظام آخر من ألمانيا أو اليونان".

وقال أحد المسؤولين إن اثنين من أنظمة الدفاع الجوي الثمانية التي تمتلكها كييف حاليا تخضع حاليا للإصلاح.

ووفقا للوائح التصدير الأمريكية فإن أي تسليم لأنظمة باتريوت الأمريكية يتطلب موافقة من واشنطن، حتى لو تم تسليمها عبر دول أخرى.

من جانبها، تؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية وتورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.