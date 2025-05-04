جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، عن الناشط الإعلامي محمد عوض، قوله إن قوات إسرائيلية داهمت منطقتي أبو الطوق والظهر، ببلدة بين أمر شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة، واقتحمت عدة منازل وفتشتها و"عبثت بمحتوياتها".

وبين عوض لـ "وفا" أن تلك القوات اعتقلت الطفلين إبراهيم سمير محمد العلامي (16 عاما)، وعبد الله محمد عيسى بحر (16 عاما).

كما أفادت الوكالة باعتقال 4 فلسطينيين من مدينة الخليل، وهم محمد سدر، ويزن أبو زعنونة، ومالك إسحاق زغيّر، وبلال سليم سلهب، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وفي بيت لحم، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم العزة للاجئين، شمالي المدينة، وداهم عدة منازل وسط إطلاق لقنابل الغاز والصوت، بحسب وكالة وفا.

وفي أريحا، اعتقلت قوات إسرائيلية الشاب محمد أمين جلايطة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وفق الوكالة الرسمية.

وفي شمال الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي الأسير المحرر محمود الكليبي من طولكرم، بعد دهم منزله، وفق مصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في شارع المريج بمدينة نابلس، بحسب شهود عيان للأناضول.

وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال (تشمل معتقلين أفرج عنهم)، وتهجير أكثر من 41 ألفا وتدمير مئات المنازل، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.