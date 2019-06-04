ترامب يتعهد بتوقيع اتفاق تجاري استثنائي مع بريطانيا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع اتفاق تجاري "استثنائي" مع بريطانيا بمجرد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيدا بتعامل رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة تريزا ماي مع مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال ترامب في لندن اليوم الثلاثاء: إن "بلدينا لديهما استثمارات متبادلة تزيد على تريليون دولار.. وفي الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الولايات المتحدة تلتزم باتفاق تجاري استثنائي بين البلدين"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تزيد من حجم التجارة المشتركة بين البلدين بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن.

وقال ترامب إن "كل شيء سيتم طرحه على الطاولة" بما في ذلك النظام الوطني للخدمات الصحية للبريطانيين والذي تشهد بريطانيا أكبر قدر من الجدل حول خصخصته.

يذكر أن ماي فشلت في إقناع أعضاء مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بتأييد اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج ، حيث قررت الاستقالة من زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة، على أن يتم تفعيل الاستقالة من زعامة حزب المحافظين رسميا يوم الجمعة المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه المعسكر المناوئ للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين تصعيد قيادة جديدة للحزب تعطي أولوية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة بين بريطانيا والدول من خارج الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان ذلك يعني الخروج من الاتحاد بدون اتفاق، في حين تصر ماي على ضرورة الخروج بطريقة منظمة وباتفاق بين الجانبين.

وقالت ماي أثناء حضور المؤتمر الصحفي مع ترامب "بمجرد خروجنا من الاتحاد الأوروبي سنكون قادرين على القيام بما تحدثنا عنه اليوم". في حين قال ترامب "اعتقد أنه سيحدث" أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" مضيفا أن ماي "تقوم بعمل جيد للغاية" في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وحسب خبراء، فإن القطاع المالي في الدولتين والذي يمتلك أكبر المراكز المالية في العالم في كل من لندن وول ستريت في نيويورك، يأتي في طليعة القطاعات التي تتطلع إلى إبرام هذه الاتفاقية.

ويرتبط بدء المفاوضات بين الدولتين بشأن هذه الاتفاقية بخروج بريطانيا أولا من الاتحاد الأوروبي، كما أن بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الجمركي في أوروبا يمثل عائقا أمام خطط اتفاقية تحرير التجارة مع أمريكا.

من ناحية أخرى اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نايجل فاراج، زعيم حزب بريكست الجديد، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها ترامب حاليا للعاصمة البريطانية لندن.

وكتب فاراج على تويتر اليوم الثلاثاء عن اللقاء:" لقاء جيد مع الرئيس ترامب الذي يؤمن فعلا بالبريكست كما أن الرحلة إلى لندن أعجبته".

وكان ترامب وفاراج التقيا في منزل السفير الأمريكي في لندن.

وحسب وكالة أنباء (برس اسوسييشن) البريطانية ، فقد أجرى ترامب اتصالا هاتفيا استمر لمدة 20 دقيقة مع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون.

ويُعْتَقَد أن ترامب اتفق على إجراء محادثات قصيرة مع وزير البيئة مايكل جوف ووزير الخارجية جيريمي هانت، ويعد السياسيون الثلاثة (جونسون وجوف وهانت) المرشحين الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير التي تحدثت عن وجود مظاهرات كبيرة احتجاجا على زيارته للعاصمة البريطانية لندن بأنها "أخبار كاذبة".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال ترامب في لندن اليوم الثلاثاء إنه شاهد " آلاف الناس المحتفيين به" في شوارع لندن.

وأضاف:" وبعد ذلك سمعت أن هناك احتجاجات، وقلت أين هي الاحتجاجات؟ لا أرى احتجاجات، وعندما قدمت اليوم لم أر احتجاجا، فهي صغيرة للغاية، ويؤسفني أن اضطر إلى القول إن الكثير من هذه التقارير هي من قبيل الأخبار الكاذبة".

وتابع ترامب أنه شاهد بدلا من ذلك أناسا يلوحون بالأعلام الأمريكية والبريطانية " كانت حالة مزاجية قوية وحب، حب كبير".

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا أمس الاثنين إلى لندن في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وتظاهر آلاف الناس اليوم في لندن احتجاجا على زيارة ترامب الذي اعتاد أن يصف التقارير المنتقدة له بأنها " أخبار كاذبة".