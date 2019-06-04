كلوب يرد على شائعات رحيل نجوم ليفربول

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أنه لا يخاف من الأحاديث المتكررة عن رحيل نجوم الريدز في مقدمتهم الثنائي الفرعون المصري محمد صلاح والأسد السنغالي ساديو ماني، والمقاتل الهولندي فيرجيل فان دايك وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة للموسم الجديد.

وكثرة الشائعات خلال الأيام الماضية برحيل عدد من نجوم ليفربول عن الفريق بالموسم المقبل، بعد إنجاز التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 – 2019، على حساب توتنهام بنتيجة 2 – 0، في اللقاء الذي سجل خلاله محمد صلاح هدفًا من ركلة جزاء وضاعف النتيجة زميله البلجيكي ديفوك أوريجي.

وكانت زعمت اليوم الثلاثاء عدد من الصحف العالمية، عن دخول محمد صلاح مزاد عدد من كبار أندية أوروبا يتقدمهم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وقال كلوب في حوار نشرته صحيفة بيلد الألمانية اليوم:"أعتقد أن اللاعبين يعلمون أنهم في ناد كبير، لذا لست قلقا بهذا الشأن".

ودون شك ستحاول أندية عديدة استقطاب نجوم ليفربول بعد أداء مذهل للفريق في الموسم الحالي خرج منه مظفرا بلقب دوري أبطال أوروبا وخسر الدوري بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.