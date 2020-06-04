النفط يتراجع وسط مخاوف حول فرص تمديد خفض إنتاج «أوبك»

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس متخلية عن مكاسبها أمس بسبب مخاوف بشأن نجاح "أوبك" وحلفائها في التوصل لاتفاق لتمديد خفض الإنتاج، وبالتزامن مع الارتفاع الكبير لمخزونات النفط الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 1.36% إلى 39.25 دولار للبرميل، وهبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.98% عند 36.55 دولار للبرميل.

وأشارت تقارير إعلامية إلى اتفاق روسيا والسعودية بصورة مبدئية على تمديد اتفاق "أوبك" وحلفائها لخفض الإنتاج لمدة شهر، إلا أنها لفتت إلى أن اجتماع "أوبك+" الذي كان مقررا اليوم لن ينعقد في ظل عدم إلتزام بعض الدول بحصصها من خفض المعروض.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنسبة 9.9 مليون برميل.

وحسب بيانات المحللين، انخفض الطلب الإجمالي على وقود الديزل بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، فيما ارتفع حجم البنزين الذي تم توريده الأسبوع الماضي، لكن متوسط أربعة أسابيع لا يزال يظهر انخفاضا بنسبة 23% عن العام الماضي.



