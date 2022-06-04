بوتين حول الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا: طحناها كالمكسرات ودمرنا العشرات منها

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قرار واشنطن بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، قائلًا: «لقد طحنا هذه الأسلحة كالمكسرات، ودمرنا العشرات منها»، بحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية.

وأكد الرئيس الروسي في تصريحات أدلى بها لقناة «روسيا 1»، أن «القوات الروسية تتعامل بسهولة مع الأسلحة الأمريكية الجديدة في أوكرانيا وتكسّرها كقشر الجوز، حيث دمّرت عشرات منها حتى الآن».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن راجمات HIMARS الصاروخية، فيما بلغت قيمة الأسلحة والمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى الآن 53 مليار دولار.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، أن أعضاء الحرس الوطني والجيش الأمريكي في كاليفورنيا ينسقون يوميا مع القوات المسلحة الأوكرانية على جميع المستويات.

ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري أمريكي، الجنرال ديفيد بالدوين، في الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، قوله: «أعضاء الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا على اتصال يومي بنظرائهم الأوكرانيين على جميع المستويات».

وبحسب الشبكة نقلا عن بالدوين: «حوالي مرة واحدة في الأسبوع، أجرى بالدوين مكالمة فيديو مع كبار قادة الجيش الأوكراني لكنه يتبادل الرسائل النصية يوميا ويتم إجراء مكالمات هاتفية فردية حول الوضع».

وتابع بالدوين، أن هذه المعلومات التي يتلقونها يوميا، يتم نقلها إلى هيئة الأركان المشتركة في البنتاجون والقيادة الأمريكية في أوروبا.

وقال إنه على مستوى الأركان، يعمل عميد وعقيد الحرس مع الملحق الدفاعي الأوكراني والقادة الأوكرانيين لتلبية طلباتهم النظر فيها لأنظمة الأسلحة.

ولفتت الشبكة، بحسب بالدوين، إلى أنه في بداية الصراع، تركزت المحادثات (الأوكرانية الأمريكية) على طلبات كييف بخصوص الأسلحة، لكنهم تحولوا إلى أنظمة ومعدات عسكرية أكبر وأكثر قوة، حيث أظهرت إدارة بايدن استعدادها لإرسال مدفعية أولا وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة الآن.

وبخصوص المقاتلات الحربية التي تنوي واشنطن تزويدها لأوكرانيا، تابع: «نبحث الآن ما هي المقاتلة المناسبة لهم ولكن الجانب الأمريكي ملتزم بمقاتلات ميغ من الحقبة السوفيتية حاليا بسبب معرفة الأوكرانيين بهذه الطائرات المقاتلة».