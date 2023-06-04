اليابان وأمريكا وأستراليا والفلبين يتعهدون بتعزيز التعاون الدفاعي

اتفق وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، يوم السبت، على تكثيف التعاون الأمني في محاولة لتعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ وسط النفوذ البحري المتزايد للصين في المنطقة.



وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الاجتماع الذي عقد على هامش قمة أمن آسيا السنوية في سنغافورة، كان أول محادثات على مستوى وزراء الدفاع على الإطلاق تشارك فيها الدول الأربع.



وأكد وزراء الدفاع "أن لديهم رؤية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة ويبذلون جهودا جماعية لضمان استمرار الرؤية"، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية.



وأضافت أن وزراء الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا والأمريكي لويد أوستن والاسترالي ريتشارد مارليس والفلبيني كارليتو جالفيز "بحثوا القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك وفرص توسيع التعاون".



ومن بين الخطط التي يجري النظر فيها تسيير دوريات بحرية مشتركة لسفن الدول الأربع في بحر الصين الجنوبي، وذلك لهدف واضح هو مراقبة تحركات الجيش الصيني والعمل كرادع، بحسب مصدر دبلوماسي.



جاء الاجتماع في الوقت الذي عززت فيه طوكيو وواشنطن وكانبرا تعاونها الدفاعي مع مانيلا وسط مخاوف متزايدة بشأن الوجود العسكري المتزايد لبكين في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



وتواجه كل من اليابان والفلبين تحديات تتعلق بمطالبات الصين بجزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي وكل بحر الصين الجنوبي تقريبا.