علي الدين هلال: جائزة النيل للعلوم أشعرتني بأن حياتي لها معنى وقيمة

قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إنه سبق وتم ترشيحه لجائزة النيل للعلوم الاجتماعية منذ عامين ولكن حدث انقسام بين أعضاء لجنة التحكيم وحُجبت الجائزة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء السبت، أنه لا يوجد شخص لا يجب أن يُكرم في مجاله عمله، مؤكدًا أن أي إنسان يميل دائمًا للتقدير المعنوي وأهم من أي منصب أو مال أو جاه، لأن هذا النوع من التقدير يُعطي للإنسان انطباع أن حياته لها معنى.

وعبر عن اعتزازه بلقبه كأستاذ للعلوم السياسية، لأنه لقب علمي حصل عليه تقديرًا لبحوثه ومؤلفاته وبمجرد حصوله عليه لن يستطيع أحد أن يسلبه منه، لافتًا إلى أن أي ألقاب أخرى هي مناصب منحت لها ويمكن أن يُنتزع منه مرة أخرى.

وشدد على أنه ما زال مستمر في مجال البحث العلمي داخل مصر وخارجها، رغم تقدمه في السن، مؤكدًا أنه صدر عنه كتاب في دولة الإمارات بالأسبوع الماضي.

وكانت قد أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة -رئيس ‏المجلس الأعلى للثقافة-، بحضور الدكتور هشام عزمي ‏‏-أمين المجلس-، القائمة النهائية للفائزين بجوائز ‏الدولة "النيل- التقديرية- التفوق"‏، والتي ‏تتضمن ثلاثة مجالات هي (الفنون والآداب والعلوم ‏الاجتماعية)، كما أعلنت قائمة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتي تشمل العديد من المجالات العلمية والثقافية.

ومنحت جائزة النيل في مجال العلوم الاجتماعية ذهبت الجائزة إلى الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية