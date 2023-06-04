الأهلي يكشف كواليس حديث الخطيب مع الناصيري وزيارة لاعب الوداد في المستشفى

أجرى محمود الخطيب رئيس الأهلي، اتصالا هاتفيا بسعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي، للترحيب به في مصر، مؤكدا أن البعثة المغربية تلقى كل الاهتمام والرعاية في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط بين جماهير الشعبين الشقيقين.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي والوداد غدا الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تجرى مواجهة الإياب يوم الأحد التالي في الدار البيضاء.

وحسب موقع الأهلي الرسمي، قال الخطيب، خلال اتصاله بالناصيري، إنهم على اتم الاستعداد لتلبية احتياجات بعثة الوداد، وتوفير سبل الراحة للأشقاء بالشكل الذي يجسد العلاقة بين الناديين.

وتمنى رئيس الأهلي خلال حديثه مع الناصري، خروج المباراة بشكل يليق بعراقة الناديين.

من جهته، زار سمير عدلي مدير الأهلي الإداري، بزيارة عبد الله حيمود لاعب الوداد في مستشفى القوات الجوية، بعدما أجرى جراحة استئصال الزائدة الدودية.

وحرص سمير عدلي على نقل تحيات الخطيب ومجلس الإدارة للاعب الوداد، وتمنياتهم له بالشفاء العاجل، على أن يعود لصفوف فريقه في أسرع وقت.