البنك المركزي الأمريكي يلغي القيود على نمو أصول بنك ويلز فارجو

أعلن بنك ويلز فارجو الأمريكي موافقة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على رفع القيود على نمو أصوله. وتم وضع هذه القيود في عام 2018 كجزء من نظام دائم يتطلب تحسين البنك لأنظمته الرقابية وبرامج الالتزام بالقواعد والقوانين وإدارة المخاطر.

ولرفع هذه القيود كان على ويلز فارجو اتمام سلسلة تحسينات وإجراء مراجعة مستقلة يقوم بها طرف خارجي، إلى جانب تدقيقات إضافية من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي. والآن تمت تلبية كل الاشتراطات، وأصبح البنك حرا في زيادة إجمالي أصوله مجددا.

وعبر بنك ويلز فارجو عن تقديره لجهود موظفيه بمنحهم مكافأة خاصة قدرها 2000 دولار. وسيحصل معظم الموظفين على هذه المكافأة على شكل أسهم مقيدة، مما يتيح لهم فرصة امتلاك حصة من البنك والاستفادة من نموها المستقبلي.

وتهدف هذه المكافأة إلى إظهار التقدير لأعضاء الفريق في مختلف الأدوار - سواء الصرافين أو ممثلي مراكز الاتصال أو المساعدين الإداريين أو موظفي العمليات أو المصرفيين أو المستشارين الماليين تقديراً لمساهماتهم في نجاح البنك، بحسب ما قاله ويلز فارجو في بيان.