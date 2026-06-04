رئيس مدينة كفر الدوار: مراجعة محيط المدارس وإزالة أي إشغالات تعوق سير الامتحانات

وجه نبيل حجاج، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قسم الإشغالات بالوحدة المحلية، بمراجعة محيط المدارس والتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات أو تعوق حركة الطلاب.

وعلى الفور، قام قسم الإشغالات اليوم بالمرور على المدارس بنطاق المدينة، للتأكد من خلو محيط اللجان من الإشغالات والتعديات، ورفع أي معوقات قد تؤثر على انتظام الامتحانات أو حركة الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد رئيس المدينة استمرار أعمال المتابعة اليومية بمحيط المدارس طوال فترة الامتحانات، مع التعامل الفوري مع أي إشغالات أو مخالفات، لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط بمحيط اللجان.