 رئيس مدينة كفر الدوار: مراجعة محيط المدارس وإزالة أي إشغالات تعوق سير الامتحانات - بوابة الشروق
الخميس 4 يونيو 2026 7:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

رئيس مدينة كفر الدوار: مراجعة محيط المدارس وإزالة أي إشغالات تعوق سير الامتحانات

خميس البرعي
نشر في: الخميس 4 يونيو 2026 - 7:30 م | آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2026 - 7:30 م

وجه نبيل حجاج، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قسم الإشغالات بالوحدة المحلية، بمراجعة محيط المدارس والتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات أو تعوق حركة الطلاب.

وعلى الفور، قام قسم الإشغالات اليوم بالمرور على المدارس بنطاق المدينة، للتأكد من خلو محيط اللجان من الإشغالات والتعديات، ورفع أي معوقات قد تؤثر على انتظام الامتحانات أو حركة الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد رئيس المدينة استمرار أعمال المتابعة اليومية بمحيط المدارس طوال فترة الامتحانات، مع التعامل الفوري مع أي إشغالات أو مخالفات، لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط بمحيط اللجان.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك