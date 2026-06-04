حملة مرورية بأسوان تضبط وتسحب رخص 34 دراجة نارية مخالفة

شنت إدارة مرور أسوان، اليوم الخميس، حملات مرورية وكمائن ثابتة ومتحركة بمختلف الشوارع والميادين في الفترة الصباحية؛ نجحت في ضبط وسحب رخص 34 دراجة نارية.

وتم خلال الحملة ضبط ومصادرة 9 دراجات نارية ومركبة "توك توك"؛ بسبب عدم استيفائها للاشتراطات القانونية أو انتهاء تراخيص المركبة أو قائدها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقا للقواعد المنظمة، كما تم سحب تراخيص 25 دراجة نارية بسبب صدور أصوات مزعجة منها، وعدم التزام أصحابها بالقواعد الفنية للسير الصحيح.

وأكد محمد عبدالرشيد، مدير إدارة المرور بأسوان، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطة المحكمة لتعزيز الانضباط المروري والحفاظ على البيئة والحد من التلوث الضوضائي، فضلا عن تنظيم عمل مركبات التوك توك والدراجات النارية بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.