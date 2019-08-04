مقتل صحفي مكسيكي في ثالث واقعة من نوعها في أسبوع واحد

قال مسؤولون في المكسيك يوم السبت إنهم سيفتحون تحقيقا في مقتل صحفي في ولاية فيراكروز التي تقع على ساحل الخليج وهو ثالث صحفي يلقى حتفه خلال أسبوع واحد في البلاد التي تعاني من ارتفاع قياسي في معدل جرائم القتل.

وقال مكتب الادعاء في الولاية إن خورخي رويز فازكيس الصحفي في جريدة (جرافيكو دي خالابا) قتل في عاصمة الولاية على الرغم من صدور أوامر باتخاذ إجراءات لحمايته.

وأضاف البيان ”الادعاء سيحقق في سبب عدم تطبيق إجراءات الحماية التي منحت للضحية وأسرته“.

وبمقتل رويز يرتفع عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في المكسيك هذا العام إلى ثمانية على الأقل مقارنة بمقتل تسعة العام الماضي بأكمله وذلك وفقا لبيانات جماعة (أرتيكل 19) التي تدافع عن حرية التعبير.

وقالت السلطات المكسيكية إن صحفيا بولاية جيريرو كان يعمل أيضا مسؤولا بالبلدية قتل بالرصاص يوم الجمعة في منتجع ساحلي كما عثر على جثة صحفي آخر الأسبوع الماضي في مركبة وعليها أثار طلقات رصاص وتعذيب وهو صحفي كان يغطي عمل الشرطة في ذات الولاية.

وتشير بيانات رسمية إلى أن جرائم القتل في المكسيك قفزت في النصف الأول من هذا العام إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور منذ توليه منصبه في ديسمبر كانون الأول.