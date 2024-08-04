متحدث جيش الاحتلال يرد على سؤال عن سبب عدم توجيه ضربة استباقية لإيران

ردّ المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، على سؤالٍ عن عدم توجيه إسرائيل ضربة استباقية قبل تلقيها هجومًا من إيران وحزب الله.

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إنهم يتابعون ما يفعله من وصفهم بـ«أعدائهم» في كل الجبهات.

وأضاف أن جيش الاحتلال حضَّر خططًا واسعة وجاهزية لتنفيذها ضد حزب الله، موضحًا أن الجيش يحصل على التعليمات من المستوى السياسي ويعمل على تطبيقها.

وعن إصدار عدة دول تعليمات لرعاياها بمغادرة لبنان لكن دون المطالبة بالأمر نفسه من إسرائيل في ظل ما يراه البعض تعتيما، صرح هاجاري: «موطنونا هم مسئوليتنا، وتعليمات الجبهة الداخلية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، وواجبنا أن نجري التغييرات ونعلن عنها حين يكون ذلك مطلوبا».

ولفت إلى أن جيش الاحتلال ينشط في لبنان منذ أشهر طويلة، وأنه استهدف القائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر في قلب بيروت، زاعما أنهم مستعدون للعمل في كل مكان ضد حزب الله ومن وصهفم بأعداء آخرين.