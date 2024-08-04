فرنسا توصي رعاياها المقيمين في إيران بمغادرة البلد مؤقتا

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، رعاياها المقيمين في إيران إلى مغادرة البلاد «مؤقتًا».

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، يأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من توصية مماثلة للمواطنين الفرنسيين في لبنان.

وفي وقت سابق، دعت فرنسا، رعاياها إلى مغادرة لبنان «فور الإمكان»، في ظل المخاوف من اشتعال الوضع في المنطقة على خلفية الحرب في غزة.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في توجيهاتها إلى المسافرين إلى لبنان: «في سياق أمني متقلب جدا، نلفت مجددا انتباه الرعايا الفرنسيين.. إلى أنه ما زال هناك رحلات تجارية مباشرة وغير مباشرة متوافرة إلى فرنسا، وندعوهم إلى اتخاذ تدابير الآن لمغادرة لبنان فور الإمكان».

وبذلك تنضم فرنسا إلى العديد من الدول التي طلبت من رعاياها مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا في ظل تزايد التوتر في المنطقة على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والحرب على غزة.