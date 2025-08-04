أبوالغيط يناقش مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية تطوير الممارسات الانتخابية وتبادل الخبرات

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم بمقر الأمانة العامة، المهندس موسى المعايطة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن والوفد المرافق له.

و حضر اللقاء السفير أمجد العضايلة المندوب الدائم للأردن لدى جامعة الدول العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط والمعايطة تناولا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين جامعة الدول العربية والهيئة المستقلة للانتخاب، لا سيما في ضوء السعي إلى تطوير الممارسات الانتخابية وتبادل الخبرات وبناء الكوادر العاملة في المجال الانتخابي.

وأكد المتحدث على تأكيد المهندس المعايطة على الدور الهام الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في مجال مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء، وعلى أهمية وجودة التقارير التي تصدر عن بعثاتها بما تتضمنه من ملاحظات وتوصيات لتطوير وتحسين العمليات الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة المعايطة تأتي في إطار متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بدعوة من الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وهي المبادرة التي تأتي في إطار علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.