أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، بالطائرات المسيرة (المفخخة)، مشيداً بقدرات وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية اليوم السبت - دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدد على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبراً أن تلك الأفعال "جرائم حرب".