وزير الرياضة يتابع الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين بالوزارة، لإتخاذ اللازم نحو أي متطلبات تحتاج إليها حالة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الاسماعيلي، والمدير الفني السابق لمنتخب مصر.

ويتابع أشرف صبحي، الحالة الطبية للكابتن إيهاب جلال، إثر تعرضه لوعكه صحية، نُقل علي إثرها لأحد المستشفيات بمصر الجديدة.

وكان النادي الإسماعيلي قد كشف تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال في بيان رسمي جاء فيه..

تعرض إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مساء الأحد، الموافق 1 / 9 / 2024 لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لتلقي العلاج العاجل.

وبعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطبية المتقدمة لـ إيهاب تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة لاستكمال العلاج وهو الآن لا يزال محجوزا بقسم الرعاية المركزة ويتوقع استمرار علاجه بوحدة الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن أسبوع آملين أن يتم الله شفاءه عليه في أقرب وقت.

ويهيب النادي الإسماعيلي بجميع محبيه وعشاقه ومتابعي ومحبي إيهاب جلال، أن يتوقفوا عن نشر أي تفاصيل طبية تفصيلية أو تداول شائعات عن حالته الطبية مراعاة للحالة النفسية للأسرة ومراعاة له.