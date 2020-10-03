أطباء ترامب يرجحون عودته للبيت الأبيض غدا بعد تحسن حالته الصحية

كشف أطباء معالجون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد تحسن حالته الصحية، مرجحين إمكانية مغادرته المستشفى وعودته للبيت الأبيض غداً الاثنين.

وقال طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي - في مؤتمر صحفي نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية- إن الحالة الصحية للرئيس تتحسن، حيث كان قد أصيب بحمى شديدة وسجل مستوى الأكسجين في الدم أقل من 94٪ يوم الجمعة الماضي قبل نقله إلى المستشفى، فيما يبلغ مستوى الأكسجين لديه الآن 98%.

وأكد كونلي أن ترامب لم يعان من أعراض جانبية بسبب العلاج الذي يخضع له حاليا، وأن وظائف الكلى والكبد لديه طبيعية، لافتا إلى استقرار مؤشرات ترامب الحيوية، وعدم وجود شكوى من ضيق التنفس.

كان قد تم نقل الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض إلى مستشفى (والتر ريد) العسكري يوم الجمعة الماضي عبر طائرة مروحية، بعد ساعات من الإعلان عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.