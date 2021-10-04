إلهام شاهين عن مبادرتها للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة: أتمنى وصول صوتي إلى السيسي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها طرحت فكرة التبرع بأعضائها بعد الوفاة على والدتها منذ 13 عامًا، لافتة إلى أن والدتها رفضت الفكرة وتساءلت عن سبب حديثها عن الموت وما بعد الموت.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أنها قررت منذ تلك الفترة إصدار وصية تفيد بموافقتها على التبرع بأعضائها بعد الوفاة تلتزم بها العائلة بالكامل، قائلة إنها صورت مقطع فيديو للحديث عن الفكرة بعد إطلاق مبادرة من الدكتور خالد منتصر يتحدث فيها عن هذا الموضوع.



وأشارت إلى أن فكرتها شهدت تأييدًا من أساتذة كبار في الطب والدين والقضاء وإيمانًا من شخصيات كبيرة وهامة، متابعة: «أتمنى أن يصل صوتنا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعجيل بتفعيل المبادرة».



ولفتت إلى أهمية تفعيل وزارة الصحة آلية لتوضيح الإجراءات المتبعة للراغب في التبرع بأعضائه بعد الوفاة مباشرة، موضحة أنها تأكدت من رأي الشرع والدين بشأن الملف بعد التواصل مع الدكتور سعد الين الهلالي والشيخ خالد الجندي.



وذكرت أن الدكتور محمد وسام، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أفاد في مداخلة هاتفية شاركت فيها منذ يومين بأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة صدقة جارية بعد الموت، معقبة: «عمل إنساني للغاية موجود في كل الدول المتحضرة ومكتوب في خانة بالرقم القومي ورخصة القيادة، العديد من الدول تنفذ هذا الأمر ولسنا أقل منهم قيمة».