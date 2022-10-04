﻿محكمة بلجيكية تقضي برفع قرار حظر تسليم دبلوماسي إيراني وإرهابي مدان

قضت محكمة بلجيكية برفع الحظر المفروض على تسليم الدبلوماسي والإرهابي الإيراني المدان، أسد الله أسدي، إلى إيران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلجا" البلجيكية اليوم الثلاثاء.

ويمهد الحكم الطريق أمام تبادل مثير للجدل للسجناء مقابل موظف الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيلي، المحتجز في إيران منذ شباط/فبراير الماضي.

ويشار إلى أن عملية التبادل تأتي كجزء من اتفاق بلجيكي إيراني أثار الكثير من الانتقادات. وكان البرلمان البلجيكي صوّت في يوليو الماضي لصالح اتفاقية تبادل السجناء، على الرغم من وجود حالة من الغضب العام.

وفي الشهر نفسه، حصل المعارضون على قرار بفرض حظر مؤقت على نقل أسدي في محكمة بلجيكية. ولم يتم تمديد قرار حظر النقل اليوم الثلاثاء، إلا أنه لا يزال من الممكن الطعن على الحكم.

ويتهم المنتقدون الحكومة البلجيكية بالاستسلام للنظام الإيراني الاستبدادي، وترك البلاد على استعداد للتعرض للابتزاز في المستقبل.