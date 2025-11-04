إيه جيت التركية تدشن أولى رحلاتها الجوية المباشرة بين أنقرة وبغداد

أعلنت شركة "إيه جيت" التركية للطيران، تدشين أولى رحلاتها المباشرة بين أنقرة والعاصمة العراقية بغداد.

وأفاد بيان للشركة، الثلاثاء، أن أولى رحلاتها المباشرة بين أنقرة وبغداد، انطلقت فعلياً، أمس الاثنين.

وفي هذا الإطار، انطلقت الرحلة الأولى من أنقرة ووصلت مطار بغداد الدولي، حيث حظيت بالاحتفاء من قبل موظفي المطار.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر أن تسير 3 رحلات مباشرة في الأسبوع ذهابا وإيابا، أيام الاثنين، والأربعاء والجمعة.

وتواصل "أيه جيت" التركية، توسيع شبكة رحلاتها المنطلقة من أنقرة، لتشمل وجهات جديدة تمتد من أوروبا إلى القوقاز، ومن الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا.

وتُسيّر الشركة، حالياً رحلات إلى 35 وجهة في 26 دولة انطلاقا من أنقرة، كما تخطط لإضافة 9 دول و10 وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها بحلول نهاية عام 2026، وفق البيان.