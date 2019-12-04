شيف: الانتخابات الأمريكية المقبلة عرضة للخطر بدون محاسبة ترامب

قال أمس الثلاثاء، آدم شيف النائب الديمقراطي الأمريكي البارز، الذي يرأس لجنة التحقيق فى اتهام التقصير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا لم تتم محاسبة ترامب فإن الانتخابات الأمريكية المقبلة يمكن أن تتعرض لخطر التدخل الخارجي.

وأبلغ آدم شيف الذى يرأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي الصحفيين، متهما الرئيس بالسعي لمزيد من التدخل من منافسين مثل الصين" إذا لم نكن مهتمين بهذا، فيمكننا أن نكون متأكدين دون شك من أن الرئيس سيعود إلى فعل ذلك مجددا".

وأضاف : "نحن لا ننوي التأجيل فى وقت تكون فيه نزاهة الانتخابات المقبلة في خطر"، مضيفا "أنا قلق للغاية لأننا بمجرد قبولنا بهذا، فإننا لا ندعو فقط إلى مزيد من فساد انتخاباتنا من قبل هذا الرئيس، ولكننا ندعو أيضًا الرئيس القادم للقيام بذلك".

وتابع شيف: يبدو أن ترامب يعتقد أنه فوق "أي شكل من أشكال المساءلة" وأنه من الخطر "أن يكون هناك رئيس لا يلتزم بالمعايير الأخلاقية ، يعتقد أنه فوق القانون".