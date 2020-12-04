انتقد الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، هجوم بعض جماهير الفريق الأبيض بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وقال كاسونجو في تصريحات تلفزيونية: "صديقي نقل لي ما يدار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لم يتحدث معي أحد من الجهاز الفني على أدائي، وبالتالي جماهير الزمالك لا يحق لها انتقادي أو اهانتي بالنظر إلى المراحل السابقة التي مررت بها وعيالي عن المشاركات".

وأضاف: "هذا هو قانون كرة القدم ويجب أن تحترمه من الممكن أن تكون أفضل ولكن تخسر، فعلنا كل شيء ولكن خسرنا المباراة، الله فقط من يعلم لماذا خسرنا".

وأشار إلى أن الزمالك افتقد اللاعب في مركز رقم 10 أمام الأهلي، وهو يوسف أوباما، موضحا أنه كان الأكثر تأثيرا بشكل سلبي على الفريق.