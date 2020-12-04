إلهام شاهين: تمنيت تكون منة جاب الله عروسة لأمير قبل أن يقررا الزواج

حلّت الفنانة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير شاهين وزوجته منة جاب الله، ضيوفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc».

وأعربت إلهام، خلال اللقاء، عن تمنياتها أن يرتبط أمير بمنة قبل أن يقررا الزواج منذ فترة طويلة، قائلة: «إحنا نعرف بعض من زمان.. وأنا اتمنيت إن منة تبقى عروسة لأمير في فترة من الفترات وقولتله ده، وكان نفسي يحصل.. لكن اتأخر على ما تم، عشان كده أول ما قرروا إن دا الوقت المناسب للجواز.. قولتلهم أنا عندي شرط واحد إنكم تتجوزوا في خلال أسبوع.. قالوا إزاي قولتلهم سيبوا تجهيز البيت والفرح عليا وملكوش دعوة».

ووجهت إلهام الشكر لكل أصدقائها من الوسط الفني، الذين وقفوا إلى جوارها في زفاف شقيقها، مضيفة أن الفنانة هالة صدقي حضرت قبل الزفاف بيوم.

وتابعت: «هالة جات قبل الفرح بيوم باتت في الفندق اللي فيه الفرح هي وأولادها ونزلت وقفت مع أمير والناس اللي بيحضروا الديكورات قبل الفرح .. أنا تعبت وطلعت نمت وهالة فضلت واقفة مع أمير».

وأضافت: «أصحابي هما الجدعنة كلها.. منة شلبي جات بدري أوي وحضرت كتب الكتاب.. ليلى علوي جات أول الناس.. يسرا آخر واحدة مشيت.. أنا مقدرتش أكمل الفرح كله وتعبت في الآخر وطلعت، لكن يسرا فضلت لحد ما آخر حد مشي من الفرح».