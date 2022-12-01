شهد دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 18 ديسمبر الجاري، العديد من المفاجآت أبرزها توديع منتخبات ألمانيا وبلجيكا والأوروجواي المونديال من الدور الأول، بالإضافة إلى عدم تحقيق أي منتخب العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط في مبارياته لأول مرة منذ 28 عامًا.

وتُعد هذه النسخة من كأس العالم استثنائية، لأنها تقام في دول عربية للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة في عام 1930، كما أنها ستكون النسخة الأخيرة من المونديال التي تلعب بـ 32 منتخبا، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 منتخبا، ابتداء من نسخة 2026 والتي ستقام في دول المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت المفاجآت مبكرًا في مونديال قطر، حيث تمكن المنتخب السعودي من الفوز بهدفين لهدف على نظيره الأرجنتيني، المتوج بلقب كوبا أمريكا 2021، في الجولة الأولى من دور المجموعات، ولكن فشل الأخضر السعودي في استكمال مغامرته بكأس العالم 2022 وودع البطولة بعد هزيمته أمام منتخبي بولندا والمكسيك في المباراتين المتبقيتين، فيما نجح منتخب التانجو في العبور إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الثالثة بـ 6 نقاط.

وفي الجولة ذاتها، فجر المنتخب الياباني ثاني مفاجآت المونديال، بعدما قلب تأخره أمام نظيره الألماني بهدف في الشوط الأول، إلى فوز بهدفين لهدف عند نهاية المباراة، ليحقق منتخب الساموراي ثلاث نقاط ثمينة في مشوار تأهله لدور الـ 16، ولم تشهد المباريات المتبقية من الجولة الأولى مفاجآت في النتائج.

وفي الجولة الثانية، حقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على المنتخب البلجيكي، المصنف الثاني عالميًا وإحدى الفرق التي كانت مرشحة للوصول إلى الأدوار المتقدمة في مونديال 2022، والذي يمتلك العديد من النجوم في الأندية الأوروبية الكبرى مثل كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، و روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وكانت الجولة الثالثة مليئة بالمفاجآت، حيث حقق المنتخب التونسي فوزًا ثمينًا بهدف دون رد على نظيره الفرنسي، حامل لقب كأس العالم، ولكن هذا الانتصار لم يكن كافيا لعبور منتخب نسور قرطاج إلى دور الـ 16 من البطولة، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة خلف منتخبي فرنسا وأستراليا.

وواصل المنتخب الياباني مغامرته في المونديال، حيث فاز على المنتخب الإسباني، المصنف السابع عالميا والمتوج بلقب البطولة في عام 2010، وهذا الانتصار أقصى المنتخب الألماني، ثاني أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس العالم برصيد 4 مرات، من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2018 بروسيا.

وودع المنتخب البلجيكي منافسات بطولة كأس العالم 2022، بعد تعادله مع نظيره الكرواتي في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، حيث تأهل منتخبا المغرب وكرواتيا إلى الدور الـ 16، كما ختم منتخب الأوروجواي، المُتوج بلقب البطولة مرتين، مسيرته في نهائيات المونديال بالفوز على نظيره الغاني بهدفين دون رد، وكان منتخب السماوي بحاجة إلى تسجيل هدف آخر من أجل العبور إلى الدور القادم.

وشهد اليوم الأخير من مباريات دور المجموعات لمونديال 2022 العديد من المفاجآت، حيث حقق المنتخب الكوري الجنوبي فوزًا ثمينًا بهدفين لهدف على نظيره البرتغالي، المصنف التاسع عالميًا، وقاد هذا الانتصار منتخب النمور للتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، كما فاز المنتخب الكاميروني بهدف نظيف على نظيره البرازيلي، المصنف الأول عالميًا، ولكن هذا الانتصار لم يكن كافيا لعبور منتخب الأسود غير المروضة إلى الدور القادم.

بينما لم ينجح المنتخب القطري في العبور إلى دور الـ 16 من المونديال، بعد تذيله المجموعة الأولى والتي ضمت منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور، وأصبح منتخب العنابي ثاني فريق مضيف للبطولة يودع من دور المجموعات بعد منتخب جنوب إفريقيا في 2010، ولكنه أول منتخب مضيف يفشل في تحقيق أي انتصار.