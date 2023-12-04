حماس: مجازر الاحتلال ما كانت لتتم لولا الضوء الأخضر من إدارة بايدن

حملت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مسئولية الهجمات المميتة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة.



وقالت حركة حماس، في بيان نقلته شبكة "الجزيرة الإخبارية، إن "مجازر الاحتلال الصهيوني في غزة وقصفه المباشر للمستشفيات ما كان ليتم لولا الضوء الأخضر من إدارة بايدن".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكرية لحماس، قصف كيبوتس نيريم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.



وأضافت القسام أنها استهدفت منذ صباح اليوم الاثنين، 5 دبابات و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105، مشيرة إلى أن مقاتليها "أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام".



كما أوضحت القسام أن قواتها قصفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.



ويوم أمس الأحد، أعلنت الكتائب ضرب أهداف إسرائيلية في قطاع غزة وقصف مستوطنتي عسقلان وافيشالوم جنوبي الأراضي المحتلة.



وقالت القسام في بيانات متفرقة على منصة "تليجرام"، إن مقاتليها تمكّنوا من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها أُجهز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة صفر، شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.