وزير الرياضة: النشاط الكروي في مصر كان مهددا بالإيقاف

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كرر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اليوم الإثنين التأكيد على نجاح الوزارة في التدخل لمنع إيقاف النشاط الكروي في مصر.

وزير الرياضة صرح للصحفيين خلال جلسته التي عقدها في مركز التعليم المدني بنادي الجزيرة قائلًا:" نجحنا في عدم إيقاف النشاط الكروي في مصر بعد أزمة حل مجلس إدارة اتحاد الكرة بشهر يوليو من عام 2019".

أضاف:" توصلنا في ذلك الوقت لاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتعيين لجنة خماسية ثم استمر الوضع لتعيين لجنة ثلاثية وإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود اتحاد الكرة".

وانتقل أشرف صبحي للحديث عن دعم ومساندة وزارة الرياضة للمنتخب الوطني قائلا:" تعاقدنا مع كارلوس كيروش الذي نجح في تطوير شكل المنتخب ووصلنا معه لنهائي أمم إفريقيا ولم نوفق بالوصول لنهائيات كأس العالم 2022".

تابع:" المنتخب يملك في الوقت الحالي جهازًا فنيًا كبيرًا يقوده مدرب قدير روي فيتوريا الذي يملك عقدًا حتى 2026".

واصل:" أعتقد أن الجميع يشعر بالرضا للشكل الحالي والأداء الجيد للمنتخب مقارنة بالفترات الماضية".

أتم: "نجحنا الفترة الماضية في تنظيم عدد من البطولات العالمية بنجاح وطورنا كذلك مراكز الشباب كما دعمنا الأندية الجماهيرية".