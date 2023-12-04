إيران تتوعد بالرد على مقتل 2 من مستشاري الحرس الثوري جراء قصف إسرائيلي

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علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على مقتل اثنين من مستشاري الحرس الثوري الإيراني، خلال قصف إسرائيلي على سوريا.

وقال متحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن أي إجراء ضد مصالح إيران وأمنها وقواتها الاستشارية في سوريا لن يمر دون رد، حسبما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على توسيع نطاق الحرب لأنها تعرضت لفشل استراتيجي .

والسبت الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من قواته أثناء إجرائهما مهمة استشارية في سوريا.

وقال المكتب الإعلامي للحرس الثوري، في بيان، إن عناصره استشهدوا إثر هجوم إسرائيلي غاشم أثناء قيامهما بمهمة استشارية في جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا.

وشن جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من السبت الماضي، ضربات في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية.

وقالت وكالة «سبوتنيك» في سوريا، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.

وقالت مصادر، إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وأكد مصدر أمني رفيع أن فرق الدفاع المدني والهندسة توجهت في هذه الأثناء إلى المواقع المستهدفة لمعاينة الأضرار؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.