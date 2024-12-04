وزير خارجية لبنان الأسبق: ترامب يجر العالم إلى حرب نووية لن ينحو منها أحد

رأى عدنان منصور، وزير خارجية لبنان الأسبق، أن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم حال عدم الإفراج عن المحتجزين في غزة؛ ليست مفاجئة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» تقديم الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC»، إن الولايات المتحدة تعتبر نفسها قائدة العالم، وتفرض شروطها عليه وليس من قوة أخرى تستطيع أن تقف في وجهها.

وأضاف أن ترامب يهدد رغم مشاهدته الدمار الشامل والجرائم غير المسبوقة في غزة، متجاهلا معاناة شعب بأكمله سقط منه أكثر من 150 ألف بين شهيد وجريح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تراعي الحيادية أو الموضوعية أو الإنسانية في أي من قراراتها.

وأشار إلى تناقض تصريحات ترامب خلال الحملة الانتخابية عن رفضه للحروب مع مواقفه اليوم، لافت إلى إعلان انسحابه من الاتفاق النووي واتفاقية للمناخ، ورغبته في فرض شروطه على دول العالم؛ لخدمة لمصالح بلاده دون أية اعتبارات.

وحذر من خطورة تهديدات ترامب لروسيا باستخدام السلاح، قائلا: «تهديدات ترامب لروسيا لن تنفع معها، هذا يعني أنه سيجر العالم إلى حرب نووية لا يستطيع أحد أن يخرج منها سالما».

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد حذر الدول التي تحاول الابتعاد عن التعامل بالدولار الأميركي، بالعقاب عن طريق فرض رسوم جمركية إضافية لم يسبق لها مثيل تبلغ 100% على، وكان تهديده موجها إلى دول تحالف البريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة.