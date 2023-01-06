 زيلينسكي يشكر شولتس بعد إعلان ألمانيا عزمها تسليم أسلحة لبلاده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يشكر شولتس بعد إعلان ألمانيا عزمها تسليم أسلحة لبلاده

كييف (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 11:21 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 11:21 م

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، المستشار الألماني أولاف شولتس على اعتزام بلاده تسليم أوكرانيا لنظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

وكتب زيلينسكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الذي تم تسليمه لنا في وقت سابق ودبابات الدفاع جوي طراز جيبارد المضادة للطائرات، تقدم ألمانيا مساهمة مهمة لضمان اعتراض جميع الصواريخ الروسية".

ولم يعلق رئيس الدولة الأوكرانية على مركبات المشاة القتالية ماردر التي وعدت الحكومة الألمانية بتسليمها لبلاده أيضا.

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