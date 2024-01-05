علق الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، على صعود أسعار الدواجن وبيض المائدة بالتزامن مع بدء العام الجديد 2024.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى تراوح متوسط السعر العادل للمستهلك بين 72 إلى 75 جنيها، قائلا إن الحد الأقصى لسعر المزرعة 66 جنيها.

كما لفت إلى ارتفاع بيض المائدة إلى 127 بزيادة 10 جنيهات، منوها إلى ارتفاع نسبة الطلب على شراء الدواجن 10 % عن المعرض بالسوق.

وتوقع ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، قائلا: «سعر الكتكوت في رمضان العام الماضي، ارتفع لأكثر من 30 جنيها؛ سيصل مجددا إلى نفس السعر هذا العام»، لافتا إلى تجاوز سعر الذرة إلى أكثر من 14 ألفا والعلف إلى 25 ألفا لدى بعض الشركات.

ودعا من جانبه الحكومة إلى ضرورة فرض «سعر تكلفة عادل للمواطن مع تحديد هامش ربح للبائع»، قائلا: «محدش يقول لي آليات السوق الحر، السوق الحر لا يوجد به أي انضباط نهائي، والتاجر بيحسب الدولار على 70 جنيها».

وتابع: «لو تكرمتم حافظوا على المواطن محدود الدخل؛ بوضع سعر عادل للتكلفة وهامش ربح ومن يخالف لازم يحاسب»، موضحا أن السعر العادل للمستهلك 74 جنيها بعد زيادة 8 جنيهات على سعر المزرعة كهامش ربح للبائع.