إصابة 17 شخصا في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 17 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق «الداخلة – الفرافرة» بالقرب من إحدى المناطق الاستثمارية التابعة لقرية أبومنقار بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة واصابة عدد 17 عاملا كانوا بالسيارة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفرافرة المركزى لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمود ابراهيم منصور، 43 عاما، إسلام احمد الغرباوي 23عاما، محمد محمود إبراهيم ،20 عامًا، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، جلال محمد جلال، 19 عامًا، عمر محمد أحمد، 13 عامًا، يوسف ثابت محمد، 10 أعوام، خالد محمد أحمد، 18 عامًا، يسري محمود ثابت، 28 عامًا، كريم شوقي محمد، 13 عامًا، معتز فريد شوقي، 12 عامًا، محمود عبدالعظيم، 17عامًا، يوسف محمود ابراهيم، 13 عامًا، محروس جابر محمد، 19 عامًا، عبدالواحد سعدى القط، 36عامًا، مصطفى أحمد محمود، 22 عامًا، علي محمود ثابت، 14 عامًا، عبدالراضي عبدالرحيم محمد، 40 عامًا، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.